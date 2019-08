DIRETTA CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Sono ore calde per il calciomercato Juventus ma non solo (anche l'Inter attende sviluppi): Paulo Dybala è arrivato a Torino, il numero 10 bianconera oggi si presenterà alla Continassa dopo le fatiche della Copa America con la sua Argentina per riprendere ad allenarsi con i compagni in vista della prossima stagione. Al momento però è il mercato a fare da protagonista: la Joya infatti potrebbe essere girato al Manchester United in cambio dell'arrivo in bianconero di Lukaku. Previsto in giornata un incontro con la dirigenza e con lo stesso Sarri per discutere del futuro.

Ore roventi per Dybala e la: a breve potrebbe arrivare una svolta con il 10 bianconero che avrebbe avanzato una richiesta mostre al Manchester United . Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!

19.45 - Ore frenetiche quelle che possono portare Paulo Dybala lontano dalla Juventus. C'è ancora grande attesa in merito al futuro dell'argentino, che attende novità dal suo entourage.

17.30 - Confermata la mancata presenza dell'attaccante alla Continassa, Dybala è a casa e attende novità dal suo entourage in merito alla trattativa con lo United

16:15 - Intanto continua la protesta sui social: i tifosi bianconeri chiedono a gran voce la permanenza dell'argentino

15.00 - La resa dei conti per il futuro di Dybala potrebbe essere rinviata a domani: dalle indiscrezioni risulta che il giocatore potrebbe non presentarsi in giornata alla Continassa, dove domani sarebbe atteso anche per le visite al J-Medical

11.00 - Paulo Dybala è arrivato a Torino: il giocatore ha concesso alle telecamere presenti soltanto un sorriso e un pollice all'insù

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI