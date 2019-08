CALCIOMERCATO LILLE OSHIMHEN RAFAEL LEAO / Attraverso un comunicato ufficiale il Lille ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Victor Osimhen che andrà a colmare il vuoto in rosa di Rafael Leao, promesso sposo del Milan.

Il nigeriano arriva dalanche se nell'ultima stagione ha giocato per lo Charleroi, segnando 20 gol in tutte le competizioni.