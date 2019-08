CALCIOMERCATO BOLOGNA DZEMAILI PULGAR / Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero del Bologna, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa rossoblu. A partire dal proprio futuro: ''Ne ho abbastanza dei trasferimenti, sono a posto così. Ho fatto pochi ritiri dal primo giorno nella mia carriera, è stato strano. Forse per quello mi sono fatto male".

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!

L'annuncio su Pulgar: ''È arrivato ieri, non abbiamo parlato molto. Lui è importante ma è chiaro che se arriveranno offerte le ascolterà. Qui però è importante, un leader, da altre parti potrebbe essere uno dei tanti. Questo aspetto non deve essere sottovalutato. Ha fatto benissimo da quando è arrivato Mihajlovic e anche in Copa America è stato uno dei protagonisti''.