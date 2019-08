CALCIOMERCATO OCHOA LECCE / Il Lecce mette nel mirino Guillerme Ochoa, portiere dello Standard Liegi e della Nazionale messicana.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' è questa l'ultima suggestione del mercato della squadra pugliese, neopromossa in Serie A: sarebbe stato proprio l'estremo difensore ad offrirsi al Lecce che in porta ha già acquistato Gabriel. Al momento la trattativa è bloccata ma Ochoa starebbe spingendo per un trasferimento in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI