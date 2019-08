Calciomercato, la Juventus subisce il sorpasso

CALCIOMERCATO JUVENTUS MIRANDA - Per la Juventus si raffredda la pista che porta a Juan Miranda.

L'esterno sinistro spagnolo, fresco campione d'Europa con la Nazionale Under 19, dovrebbe cambiare squadra in questa sessione di calciomercato ma, come anticipato da il Barcellona è disposto a cedere Miranda solo in prestito oppure tenendosi il diritto di ricompra . Un requisito che il club bianconero non è intenzionato ad accettare: ecco perché, stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano 'Sport', adesso in pole ci sarebbe il, dal momento che i francesi sono disposti a prendere mancino classe 2000 alle condizioni imposte dai blaugrana.