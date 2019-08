CALCIOMERCATO VERONA NAPOLI TUTINO / Il Verona è ad un passo da Gennaro Tutino, esterno offensivo classe 1996 di proprietà del Napoli: come raccontato su 'Calciomercato.it', si prospettava una settimana decisiva per l'affare che ora è in via di definizione.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Verona ha trovato l'accordo con il Napoli per un prestito secco che tra oggi e domani dovrebbe essere formalizzato: superata la concorrenza dell'Empoli che voleva inserire un diritto di riscatto nell'affare.