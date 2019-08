p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabriel Barbosa, in arte, è completamente rinato in Brasile: dopo il fallimento in Europa con l'e il, l'attaccante brasiliano si è prima rilanciato con la maglia delprima di confermarsi a suon di gol anche con il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ora Gabigol potrebbe far comodo all'Inter in ottica mercato: il brasiliano con le sue prestazioni ha attirato l'interesse di diversi club europei. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', sono arrivati sondaggi da parte di club inglesi, spagnoli e russi: l'Inter ha aperto ad una cessione valutando il proprio attaccante 18 milioni di euro (a bilancio è a 15). C'è però un problema: Gabigol chiede 4 milioni di euro e questa richiesta ha al momento bloccato ogni discorso.