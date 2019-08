Torino, Viviano nel mirino: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO VIVIANO SPORTING CP - Emiliano Viviano continua a vivere la sua esperienza da separato in casa allo Sporting Clube de Portugal. Dopo i sei mesi alla Spal, il portiere ha fatto ritorno al club di appartenenza con cui è sotto contratto fino al 2020 (con opzione per un'ulteriore stagione). Sulle sue tracce si è messo il Torino di Walter Mazzarri che vorrebbe formare una coppia d'esperienza col titolare Salvatore Sirigu per affrontare al meglio la stagione.

Un affare, però, al momento in stand by: secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la società del presidentesarebbe disposta ad ingaggiare il 33enne estremo difensore toscano e ad accollarsi l'oneroso ingaggio nel caso in cui si riuscisse a liberare dal vincolo con i lusitani o, comunque, a fronte di un corrispettivo basso per il cartellino. Allo stato attuale, però, lo Sporting non è di questa idea. Vedremo se con l'avvicinarsi della fine della sessione dila posizione cambierà. E Viviano resta in attesa.