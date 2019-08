Calciomercato Lazio, doppio colpo in Bundesliga per Tare

CALCIOMERCATO LAZIO GACINOVIC KLAASSEN - In casa Lazio a tenere banco è sempre il discorso legato al futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Dalla cessione o meno del centrocampista serbo dipendono le strategie del club capitolino, che non vuole farsi trovare impreparato e vaglia gli eventuali sostituti.

Il Ds biancocelestestarebbe guardando soprattutto nellatedesca. Da un lato ci sarebbe un ritorno di fiamma per il 26enne olandese Davyche si è rilanciato ale che secondo il portale 'DeichStube' vorrebbe restare almeno un'altra stagione in verde. Dall'altro invece il 24enne serbo Mijat, per il quale sarebbe stata già avanzata un'offerta da 15 milioni di euro all'