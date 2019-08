Juventus, richiesta 'monstre' di Dybala allo United

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MACHESTER UNITED / Parte del mercato della Juventus passa dal futuro di Paulo Dybala, che potrebbe approdare al Manchester United in cambio dell'arrivo in bianconero di Romelu Lukaku.

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'The Sun', l'attaccante argentino, arrivato poco fa a Torino, sarebbe anche disposto a trasferirsi inma ad una condizione: i 'Red Devils' dovranno garantirgli un ingaggio monstre come quello di Paul Pogba: 350mila sterline a settimana, pari a circa 20 milioni di euro a stagione. Ora la palla passa agli inglesi, che dovranno decidere se accontentare o meno la Joya. Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI! Difficile, tuttavia, che a quelle cifre ilpossa accontentare. Staremo a vedere.