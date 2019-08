CALCIOMERCATO INTER CAVANI / Il nodo ingaggio si è rivelato non essere il vero nodo: in attesa di capire se ci sarà ancora possibilità di trattare per Lukaku, l'Inter guarda alle alternative e punta su Edinson Cavani. Per il 'Matador' l'ingaggio - riporta il 'Corriere dello Sport' - non rappresenterebbe un vero problema: l'uruguaiano sarebbe pronto a dire sì a un triennale da 9 milioni di euro.

Tutto fatto quindi? Tutt'altro: oltre a trovare l'intesa con il, che attende di capire quel che accadrà con, l'Inter deve fare i conti anche con la volontà dell'ex Napoli di arrivare a fine contratto (2020) per poi scegliere in libertà la nuova destinazione e magari lasciarsi tentare da offertone provenienti da campionati meno competitivi. Insomma Cavani al momento sarebbe poco propenso ad intraprendere una nuova avventura, lasciando subito il Psg: da qui al 2 settembre le cose possono cambiare, soprattutto se Neymar dovesse restare, ma al momento è proprio la volontà del Matador l'ostacolo più grande da superare.