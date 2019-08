CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS ALFARO / Nandez-Cagliari, ci siamo. Il centrocampista del Boca Juniors ha salutato quelli che a breve saranno i suoi ex tifosi. Come testimoniato da 'tycsports.com', l'argentino è sceso in campo poche ore fa nella gara vita dagli Xeneizes per 2-0 contro l'Athletico Paranaense. Al momento della sostituzione il calciatore ha raccolto tutto l'affetto dei suoi supporters.

Ora per l'uruguaiano si apriranno le porte del Cagliari, club in cui approderà a fronte di 18 milioni di euro

Intanto il tecnico degli argentini Gustavo Alfaro ha dichiarato: "Sono sicurò che Nandez tornerà prima o poi. Ho avuto il privilegio di lavorare con un ragazzo completo e con un grande professionista, mi mancherà".