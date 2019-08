LAZIO MILIVOJEVIC / Il Manchester United non si è fatto ancora avanti per Milinkovic-Savic e il tempo stringe: l'8 agosto è la data ultima per acquistare da parte dei club di Premier League. La Lazio aspetta, come detto da Lotito non ha bisogno di vendere, ma intanto lavora agli eventuali sostituti in caso di addio del centrocampista serbo: proprio dalla Serbia potrerbbe arrivare l'alternativa.

Si tratta di Luka, 28 anni, centrocampista del Crystal Palace in scadenza nel 2020. Come riporta il 'Corriere dello Sport', Tare avrebbe messo gli occhi sul calciatore che ha una valutazione di 20 milioni di euro ma che, visto il contratto giunto all'ultimo annno, poterbbe essere acquistato anche per meno. Protagonista di 12 gol in 38 partite nella scorsa stagione, ha attirato l'interesse di diverse squadre: tra queste c'è anche la