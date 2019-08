SAMPDORIA FERRERO VIALLI / Non si è ancora arrivati ad un accordo per la cessione della Sampdoria: come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', la distanza tra il gruppo Vialli (CalcioInvest) e il presidente Ferrero è intorno ai 10 milioni. Novanta quelli offerti dalla cordata capitanata da Dinan e Knaster, cento quelli richiesti dall'attuale proprietario.

Sullo sfondo resta sempre il gruppo Aquilor, che ha una prelazione sulla Samp in scadenza nelle prossime ore. Non è da escludere poi ulteriori inserimenti di altri soggetti: il club ligure resta una società appatibile soprattutto dopo gli utili fatti registrare nell'ultimo triennnio. Per toglierla a Ferrero però non si scende dalla cifra stabilita dall'attuale presidente: chi vuole i blucerchiati sa che il prezzo è di 100 milioni.