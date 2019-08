Milan, rebus Biglia: intanto il Genoa insiste

CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA GENOA / Biglia o non Biglia? Riprendendo, in un certo senso e con il dovuto adattamento, il celebre interrogativo amletico, potrebbe essere essenzialmente questo il nodo centrale relativo al futuro del centrocampista argentino. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' infatti, il destino dell'ex Lazio non sarebbe stato ancora deciso. Il Milan infatti sarebbe rimasto spiazzato dalla decisione con cui il Genoa sarebbe piombato sul mediano, al quale gli avrebbe offerto un biennale da 2 milioni a stagione.

Il diretto interessato, dal canto suo, non disdegnerebbe l'opzione ligure, dal momento che anche il Diavolo non parteciperà alle coppe europee.

Al momento a Milanello si starebbe riflettendo: Biglia infatti sta dimostrando, in questo avvio di stagione, di poter essere ancora utile alla causa e a Giampaolo, il quale potrebbe far affidamento solo sui nuovi (giovani) innesti, su Kessié e su Bonaventura, il cui ritmo partita sarà comunque da valutare vista la notevole lontananza dai campi. Ecco quindi che la possibilità di vedere il centrocampista ancora a Milano nel prossimo campionato non sarebbe così peregrina.