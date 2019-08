JUVENTUS CESSIONI / Ci sono quelli fuori dai piani di Sarri e le possibili occasioni da cogliere: la Juventus in uscita non lavora soltanto su Dybala ma a diversi giocatori da sistemare. Se tra i sicuri partenti c'è Perin (in pieni ancora la trattativa con l'Aston Villa) e Kean è ormai andato all'Everton (si attende l'ufficialità), per altre situazioni sono in corso riflessioni: ad esempio in difesa ci sono cinque difensori per due ruoli e qualcuno potrebbe essere ceduto. Su Rugani si sarebbe fatto avanti l'Arsenal ma l'idea di un prestito biennale non piace ai bianconeri, mentre per Demiral i corteggiatori sono diversi.

Poi c'è la questione centrocampo:è indirizzato verso l'addio (diverse pretendenti, dalla Fiorentina a squadre inglesi) e anche Matuidi potrebbe partire se arrivasse un ulteriore tassello a centrocampo (resta in piedi il sogno). In avantiaspettano novità con l'arrivo di Lukaku che spingerebbe a fare delle riflessioni: per il 'Pipita' non è tramontata l'idea Roma, mentre il croato piace al Manchester United. Infine, Cancelo: il portoghese resta un obiettivo dele nei prossimi giorni la trattativa potrebbe decollare. Gli inglesi potrebbero continuare ad offrire(possibile conguaglio superiore ai 20 milioni di euro per la Juve) o chiudere l'affare senza contropartite.