ROMA LOVREN GLIK / Paulo Fonseca ha parlato chiaro in conferenza stampa: la necessità della Roma, in attesa che le trattative Dzeko e Schick vengano definite, è l'acquisto di un difensore.

E' lì indietro che, anche numericamente, la squadra giallorossa ha bisogno di rinforzi ed è a questo che sta lavorando il direttore sportivo Gianluca: i nomi sono i soliti con Alderweireld in cima alla lista dei desideri ma la richiesta del Tottenham che continua ad essere troppo alta. Proposto anche Lovren delma il centrale croato non convince in pieno per i diversi problemi fisici accusati la scorsa stagione. Riflessioni in corso comunque anche sul suo nome, così come su quello di Glik, vecchia conoscenza di, ora in forza al: il centrale polacco ha dalla sua la conoscenza della Serie A e la non necessità di un periodo di adattamento.