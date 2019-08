CALCIOMERCATO MILAN ATLETICO MADRID CORREA / Quella che il Milan sarebbe intenzionato a mettere in piedi per arrivare a Correa è una guerra di logoramento con l'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Diavolo ancora non avrebbe abbandonato l'idea di portare l'attaccante a Milanello.

La distanza di 10 milioni tra domanda e offerta - il Milan offre 40 milioni mentre l'Atletico ne chiede 50 - appare al momento essere decisiva. La dirigenza rossonera però avrebbe messo a punto una strategia: attendere e sperare che i colchoneros non riescano a cedere il proprio tesserato alla cifra richiesta. Un'eventuale impasse in tal senso potrebbe portare gli iberici ad accettare la cifra messa sul piatto da Maldini e colleghi.

