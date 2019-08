CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA JARDIM MONACO / Rafael Leao e Leo Duarte hanno dato una svolta al mercato in entrata del Milan. Ora la dirigenza dovrà però sistemare alcune situazioni in uscita per evitare un sovraffollamento in rosa. Una di queste è sicuramente quella relativa ad Andre Silva, il cui futuro non è ancora ben definito.

La trattativa con ilinfatti avrebbe subìto una brusca frenata sul più bello a causa di un problema al ginocchio del portoghese. I contatti tra i club, secondo 'Tuttosport', potrebbero riprendere a breve grazie a: l'allenatore dei monegaschi infatti starebbe facendo pressioni sulla propria dirigenza per far ripartire la trattativa. Dalla cessione del suo tesserato, il Milan vorrebbe ricavare non meno di 25 milioni di euro.

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!