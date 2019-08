JUVENTUS DYBALA DIRITTI DI IMMAGINE / In un affare milionario come quello tra Juventus e Manchester United per lo scambio Dybala-Lukaku basta un niente a complicare le cose, figurarsi se questo niente ha un valore di 40 milioni di euro. Una cifra che arriva a disturbare l'affare sull'asse Torino-Manchester e che potrebbe complicare qualsiasi trattativa per la cessione della Joya.

Ne parla il 'Corriere dello Sport' che racconta della vicenda giudiziaria relativa ai diritti di immagine dell'argentino: la vicenda parte nel 2016 quando il calciatore cede i propri diritti di immagina alla Star Image per 10 anni; un anno dopo poi arriva la rescissione unilaterale da parte di, inapplicabile secondo la società maltese.

Da qui nasce la battaglia legale: oggi potrebbero arrivare le carte dell'arbitrato a Parigi all'ICC (Camera di Commercio Internazionale). Un affare in cui ballano 40 milioni di euro ma non solo: c'è da considerare anche il congelamentto dei diritti, un aspetto non di poco conto nella trattativa con il Manchester United che punta molto sui diritti dei calciatori.