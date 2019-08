INTER ICARDI JUVENTUS / Solo la Juventus può spingere Mauro Icardi a lasciare l'Inter: passano i giorni ma per l'attaccante argentino, fuori ormai da tempo dai progetti nerazzurri, non arrivano novità. La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla situazione dell'ex capitano nerazzurro che gli eventi non hanno cambiato: la Juventus sta puntando forte su Lukaku e aspetta il sì di Dybala per chiudere per il belga, ma questo non modifica la posizione di Icardi.

L'argentino ha in mente da tempo solo i bianconeri, non prende in considerazione - ad oggi - altre destinazioni che non portino alla corte di Sarri: anche nel caso in cui la società piemontese dovesse mollare la presa, considerato l'acquisto dell'attaccante del, Icardi vorrebbe restare all'Inter, convinto di poter convincere Conte e la società a rivedere le proprie posizioni. Niente aperture a, nonostante dai vertici nerazzurri il messaggio che trapela è sempre lo stesso: per Icardi non c'è spazio e non ce ne sarà neanche se il 2 settembre dovesse essere ancora in rosa. In un mese tanto è cambiato nel calciomercato, non le posizioni di Icardi ed Inter: c'è un altro mese di trattative da vivere, basterà a rompere il muro contro muro?