NAPOLI ZAHA CRYSTAL PALACE / Né James Rodriguez, né Icardi o Lozano: dall'Inghilterra arriva un nome nuovo per il mercato del Napoli.

Il 'Daily Mail' parla dell'interesse degli azzurri per Wilfried Zaha, 26 anni, esterno ivoriano in forza al: secondo quanto riferisce il tabloid inglese dall'Italia sarebbe pronta a partire un'offerta da 65 milioni di euro circa per convincere il club britannico a lasciar partire l'ex Manchester United dopo i no alle offerte died. Proprio i Gunners, acquistandoe soffiandolo ai partenopei, avrebbe spinto ila guardare a: il calciatore, che ha chiesto la cessione al Palace, piacerebbe a Carloe la destinazione italiana non dispiacerebbe al 26enne. Nella scorsa stagione Zaha ha realizzato 10 reti in 34 presenze.