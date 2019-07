LAZIO LOTITO MILINKOVIC SAVIC / Ultimi giorni per il calciomercato in Premier League: il Manchester United ha tempo fino all'8 agosto per rendere concreto il suo interesse per Milinkovic-Savic.

I prossimi giorni si preannnunciano quindi decisivi anche per il serbo della, mentre il presidente Lotito in alcune dichiarazioni rilasciate a margine della presentazione di un progetto della società risponde così alle doande sul centrocampista: "Spero in un'offerta dello United? Non spero nulla, non mi sono posto il problema. Abbiamo fatto il mercato: ringraziando Dio non dobbiamo vendere per fare acquisti. Sicuramente è un gruppo coeso, determinato, c'è un bello spirito: vedremo se questo spirito porterà a risultati. Rocchi per il dopo Inzaghi? Noi investiamo sulle persone".