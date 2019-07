CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Per Mauro Icardi si attendono novità sul futuro: fuori dai piani dell'Inter, con la Juventus che ha virato convinta su Lukaku, restano Napoli e Roma alla finestra, in attesa di eventuali offerte dall'estero.

Del possibile destino dell'attaccante argentino ha parlato a 'Sky' Riccardo Trevisani ipotizzando un possibile stop di un anno per il calciatore: "Icardi fermo un anno? Non sottovaluterei la 'follia' della gente. Le persone possono fare di tutto. Nelle telefonate fatte in questi giorni, persone vicine a Icardi hanno detto: 'Non pensare che la sua rabbia si possa sfogare solo giocando in un'altra squadra. Può essere anche una rabbia che porta a stare fermo un anno'". L'ex capitano nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2021.