ROMA FONSECA ZANIOLO/ Paulo Fonseca, allenatore della Roma, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevole ai danni del Perugia, ha parlato del ruolo di Nicolò Zaniolo nel suo schieramento tattico: "Il ragazzo può giocare sia più largo che in mezzo.

Oggi pensavo di far scendere in campo, ma ha avuto un problemino e l'ho risparmiato". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Fonseca ha poi aggiunto: "Secondo me potrebbe essere più un numero 10 che un'ala, ma vedremo. Deve di certo migliorare la ricerca di spazi, però il fatto che possa giocare su più ruoli è sicuramente importante. L'abbiamo messo al posto di Under perchè non poteva fare tutta la partita".