BARCELLONA PSG NEYMAR / Situazione congelata per un anno: il Paris Saint-Germain prova la carta della proposta a sorpresa per rompere l'empasse sul caso Neymar. Il brasiliano non ha nascosto la sua voglia di lasciare Parigi e tornare al Barcellona ma il club transalpino non ha intenzione di lasciarlo partire se non a fronte di un'offerta irrinunciabile, esclusivamente cash (i catalani hanno proposto diverse contropartite).

Una situazione bloccata cheproverà a sbrogliare parlando con il calciatore nei prossimi giorni in Cina: dopo aver sondato il terreno già con l'entourage di Neymar, il dirigente del- secondo quanto riferisce 'sport.es' - parlerà direttamente con l'attaccante proponendo un patto. Un altro anno al Psg, viste anche le difficoltà di individuare poi un sostituto per la squadra di, e poi via libera alla voglia di Barcellona la prossima estate. Una soluzione che non sembrerebbe trovare il gradimento del calciatore ma tutto si saprà dopo il faccia a faccia tra Leonardo e Neymar.