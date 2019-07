CALCIOMERCATO FIORENTINA RAFINHA BARCELLONA/ Rafinha, trequartista di proprietà del Barcellona, potrebbe non vestire la maglia del Valencia nella prossima stagione.

Il brasiliano ex Inter è stato accostato al club spagnolo nelle ultime settimane, ma, stando a quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', alcuni problemi interni alla squadra iberica potrebbero far saltare l'affare. Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Rafinha, per il quale ci sarebbe anche la Fiorentina, potrebbe invece ricoprire un nuovo ruolo all'interno dell'organico del Barcellona. Valverde sarebbe infatti propenso a schierare il fratello di Thiago Alcantara nel ruolo di punta, come provato anche in alcune amichevoli.