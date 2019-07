PERUGIA ROMA DZEKO MANCINI / Segna chi è destinato ad andare via e chi è appena arrivato: l'amichevole tra Perugia e Roma di questa sera finisce 3-1 per i giallorossi con le reti di Dzeko (ancora in corso la trattativa con l'Inter) e del nuovo acquisto Mancini (doppietta).

La gara si sblocca subito ad inizio primo tempo: la rete del bosniaco arriva al 7' su un cross deviato di; al 21' il raddoppio è firmato dall'ex difensore dell'Atalanta, bravo ad approfittare di un errore del portiere avversario. Sempre nella prima frazione di gioco anche il gol del Perugia siglato da Iemmello al 35'. Nella ripresa la solita girandola di cambi con Schick che si rende pericoloso in un paio di occasione e due buoni interventi di Paua salvare il risultato. Al 73' annullato un gol agli umbri per fuorigioco, mentre al 90' arriva il tris giallorosso, firmato ancor da Manicni: colpo di testa su corner di Kolarov.

PERUGIA-ROMA 1-3: 7' Dzeko (R), 21' Mancini (R), 35' Iemmello (P), 90' Kolarov (R)