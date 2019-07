CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA NBA/ Paulo Dybala, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva di calciomercato. Il giocatore argentino sarebbe infatti vicino a vestire la maglia del Manchester United in uno scambio che coinvolgerebbe Romelu Lukaku, bomber belga seguito anche dall'Inter di Antonio Conte.

Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Oltre alla rivolta dei tifosi bianconeri, che non vorrebbero la partenza di Dybala verso l'Old Trafford, un altro personaggio si è espresso in merito. Si tratta di Nikola Vucevic, stella degli Orlando Magic, una delle più note franchigie della NBA. Il centro montenegrino ha infatti detto la sua su Twitter con un cinguettio breve ma esaustivo: "Per favore non lasciare la Juventus".