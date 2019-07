Calciomercato Milan, lascia il portiere: accordo trovato

CALCIOMERCATO MILAN PORTIERE PLIZZARI / Plizzari lascia il Milan. Il portiere è pronto per una nuova avventura in prestito per poter giocare con continuità.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il giovane estremo difensore scenderà ancora una volta di categoria per indossare la maglia del: come riporta 'Sky Sport', le parti avrebbero trovato l'accordo per il suo trasferimento.