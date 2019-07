CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA/ Stando a quanto riportato da 'Sport', Arturo Vidal dovrebbe vestire la maglia del Barcellona anche nella prossima stagione nonostante le diverse voci di calciomercato sul suo conto.

Il centrocampista cileno, accostato anche all'Inter, sarebbe un giocatore importante per Ernesto, pronto ad imbastire un nuovo progetto per i blaugrana. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Soltanto una super offerta potrebbe far vacillare il Barcellona che sarebbe intenzionato a puntare forte sull'ex giocatore della Juventus, in scadenza di contratto la prossima estate.