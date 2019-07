NAPOLI OUNAS / Da poco vincitori della coppa d'Africa con l'Algeria, Adam Ounas deve ancora conoscere il suo futuro: attualmente in vacanza, tornerà soltanto a ridosso di Ferragosto, l'attaccante è corteggiato dal Lille che lo ha individuato come possibile sostituto di Pepe, ormai dell'Arsenal.

Lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro in un'intervista rilasciata a 'lanouvellerepublique.fr' in cui ha ripercorso la sua carriera e ha guardato anche a quel che potrà accadere nelle prossime settimane: "Sono del, tutto dipenderà da questa finestra di mercato. Io posso restare, bisogna capire però quali sono le intenzioni del club. L'interesse del Lille? Sono un calciatore del Napoli". Ounas era stato inserito come possibile contropartita nella trattativa tra azzurri e Lille per Pepe: ora che l'affare è tramontata il club transalpino lo considera comunque un obiettivo.