p>MILAN JUVENTUS TOMMASI KEAN CUTRONE/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Damiano, presidente dell'AIC, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, dei trasferimenti di Moisee Patrickverso la Premier League: "Giocare all'estero non può far altro che bene, non è assolutamente un'esperienza da sottovalutare". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Tommasi ha poi aggiunto: "Mi dispiace poi che non si punti sui giovani. Dare fiducia ai giocatori talentuosi è una disciplina non molto seguita in questo paese".