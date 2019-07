INTER LAUTARO MARTINEZ / Un attaccante per Conte, finalmente: l'Inter ritrova Lautaro Martinez e, in attesa del mercato, il tecnico nerazzurro può lavorare finalmente con un attaccante in squadra oltre che con i giovani. L'argentino, rientrato oggi dalle vacanze, ha parlato a 'Inter Tv': "Sono molto contento di essere tornato a Milano, ho tanta voglia di giocare. La Copa America è stata una bellissima esperienza.

A livello personale ho fatto bene, ma adesso penso solo all'Inter e a dare tutto ciò che posso. Spero che riusciremo a raggiungere obiettivi importanti".

Dalle sensazioni personali al primo incontro con Antonio Conte: "Ho avuto la possibilità di parlare con lui, ma ci siamo già sentiti al telefono quattro o cinque volte. Conte punta tanto sul lavoro e si sta formando un gruppo davvero bello, anche con il nuovo tecnico. Ciò è molto importante perché per raggiungere obiettivi importanti bisogna allenarsi duramente. E noi siamo pronti a dare tutto".