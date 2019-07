INTER ZIDANE BALE / Gareth Bale continua ad essere al centro dell'attenzione: sfumato definitivamente il trasferimento in Cina, il gallese è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per l'Audi cup. Ieri i blancos hanno perso in Germania contro il Tottenham (oggi vittoria contro il Fenerbahce) e - secondo 'El Confidencial' - durante il match l'ex Spurs è andato a giocare a golf a Madrid.

Su questo è stato chiesto un parere ain conferenza stampa ma il tecnico ha provato a dribblare l'argomento: "Non so, sono qui con i miei giocatori: spero che si sia allenato a Madrid. Noi siamo qui pensando alla squadra. Infastidito? Vedremo quando torneremo: non impedirò a nessuno di fare una cosa, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Vedremo cosa ha fatto a Madrid, ma non entrerò nella sua vita personale: credo che si sia allenato. Irrispettoso? Non ti dirò nient'altro". Per Bale, accostato anche all'Inter, si attendono novità sul fronte futuro, considerato che la sua esperienza a Madrid difficilmente continuerà nella stagione che sta per iniziare.