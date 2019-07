p>MILAN ERANIO CALCIOMERCATO/ Dopo l'intervista rilasciata ai microfoni di Calciomercato.it , Stefano, ex giocatore del Milan, ha parlato anche a 'Radio Sportiva' del club rossonero, in particolare dei trasferimenti in entrata: "A centrocampo è arrivata gente di qualità.si sono inserito in un contesto di spessore e possono dare una grande mano". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Eranio ha poi aggiunto: "Inoltre, il ritorno di Giacomo Bonaventura sarà come un nuovo acquisto per il Milan, è un giocatore che ha enormi qualità".