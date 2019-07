Calciomercato Inter, accordo per Nainggolan

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN FIORENTINA / Futuro lontano dall'Inter per Radja Nainggolan. L'ex centrocampista della Roma non rientra nei piani di Antonio Conte.

Il centrocampista, chiuso il mercato cinese, potrebbe continuare a giocare in Italia: nelle ultime ore è stata laa muovere passi importanti e stando a quanto riportato da 'SkySport', le parti avrebbero trovato l'accordo sul pagamento dell'ingaggio di Nainggolan che si trasferirebbe a Firenze con la formula del prestito. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Attesa adesso per la scelta del belga, chiamato a decidere se accettare o meno la proposta del club di