CALCIOMERCATO JUVENTUS LUKAKU DYBALA / Giornate frenetiche nel calciomercato con la Juventus grande protagonista: tiene banco lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester United con l'attesa per il sì dell'argentino che ancora non arrivato.

Per provare l'accelerata il Chief Football Officer Fabioè volato a Londra, come riportato da 'Sky': in Inghilterra sarebbe presente anche il procuratore dell'attaccante belga, oltre all'entourage della Joya. Un viaggio che sarà l'occasione per continuare la trattativa con tutte le quattro parti in causa per arrivare alla quadratura del cerchio: per chiudere l'operazione serve il sì di, mentre c'è già un'intesa di massima sia trache tra i bianconeri e