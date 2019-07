MILAN NAPOLI LILLA LEAO PEPE / Per Rafael Leao al Milan ormai manca davvero solo l'ufficialità. Dopo le visite mediche del giocatore portoghese, un'ulteriore conferma dell'affare arriva dal presidente del Lilla, Gerard Lopez. Il numero uno dei transalpini ha infatti parlato così all'emittente francese 'Rmc Sport': "Si tratta di un'offerta difficile da rifiutare. Per il giocatore, per il suo entourage, ma anche per noi.

L'offerta è molto interessante e penso che l'affare sia ormai quasi fatto".

Lopez ha parlato anche di Nicolas Pepe, altra stellina del club transalpino che finirà però all'Arsenal. Niente Napoli dunque per l'ivoriano, come confermato dal presidente lussemburghese: "Nelle prossime 24 ore ci sarà l'ufficialità. Un'operazione da 80 milioni di euro più bonus".