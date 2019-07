FIFA BEST 2019 / Ci sono Ronaldo e de Ligt per la Serie A, Milena Bertolini a rappresentare l'Italia calcistica: svelati i nomi dei candidati ai The Best Fifa 2019, premi che saranno assegnati a settembre. Nessun tecnico italiano presente per il calcio maschile, nessun calciatore: magro bottino per il nostro calcio, 'salvato' dalla presenza della Bertolini, ct dell'Italdonne che tanto bene hanno fatto ai Mondiali.

Ecco tutti i candidati:

Miglior giocatore

Cristiano Ronaldo (Juventus)



Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona)



Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)



Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)



Harry Kane (Tottenham)



Sadio Mane (Liverpool)



Kylian Mbappe (PSG)



Lionel Messi (Barcellona)



Mohamed Salah (Liverpool)



Virgil van Dijk (Liverpool)

Miglior allenatore

Djamel Belmadi (Algeria)

Didier Deschamps (Francia)



Marcelo Gallardo (River Plate)



Ricardo Gareca (Perù)



Pep Guardiola (Manchester City)



Jurgen Klopp (Liverpool)



Mauricio Pochettino (Tottenham)



Fernando Santos (Portogallo)



Erik ten Hag (Ajax)



Tite (Brasile)

Miglior giocatrice

Lucy Bronze (Lione)



Julie Ertz (Chicago Red Stars)



Caroline Hansen (Wolfsburg)



Ada Hegerberg (Lione)



Amandine Henry (Lione)



Sam Kerr (Chicago Red Stars)



Rose Lavelle (Washington Spirit)



Vivianne Miedema (Arsenal)



Alex Morgan (Orlando Pride)



Megan Rapinoe (Seattle Reign)



Wendie Renard (Lione)



Ellen White (Birmingham City/Manchester City)

Miglior allenatore squadre femminili

Milena Bertolini (Italia)

Jill Ellis (Stati Uniti)

Peter Gerhardsson (Svezia)

Futoshi Ikeda (Giappone)

Toña Is (Spagna Under 17)

Joe Montemurro (Arsenal)

Reynald Pedros (Lyon)

Phil Neville (Inghilterra)

Paul Riley (North Carolina Courage)

Sarina Wiegman (Olanda)