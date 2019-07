CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA LUKAKU / Ai piedi di Dybala: Juventus, Manchester United, Inter, Lukaku, tutti in attesa di quel che farà la Joya. Tocca all'argentino far partire lo sprint per la trattativa tra bianconeri e 'Red Devils' (aperta dall'incontro con Pastorello scoperto da Calciomercato.it) oppure metterci una pietra sopra in maniera definitiva. L'ex Palermo tratta con il club inglese ma il suo sì definitivo non è ancora arrivato: la richiesta di ingaggio è alta e per raggiungere un'intesa economica servirà tempo.

Juventus, domani torna Dybala: continua la trattativa con il Manchester United

Nessun accordo lampo ma distanze da limare anche se qualche piccolo passo avanti è stato comunque fatto: durante i primi contatti telefonici la risposta di Dybala all'ipotesi Manchester United era stata negativa, oggi la trattativa c'è e può essere considerato già un progresso. Far quadrare tutto però non sarà semplice, anche perché i colloqui si preannunciano non brevi e inil calciomercato chiuderà l'8 agosto.

Domani intanto il calciatore tornerà ad allenarsi con la Juventus e avrà il primo confronto faccia a faccia con Sarri che potrebbe orientare la sua scelta. Il sì della Joya è il pezzo che manca per il puzzle che dovrebbe portare Lukaku a Torino, 'beffando' l'Inter: i nerazzurri sono da settimane sulle tracce del belga ma non hanno mai avvicinato la richiesta di oltre 80 milioni fatte dallo United. Ciò che invece ha fatto la Juventus incastrando tutti i pezzi nel modo giusto. Tutti meno uno... Dybala: completerà il puzzle o lo distruggerà?