MILAN MORELOS CINA HEBEI CHINA FORTUNE /Per l'attacco del Milan la nuova pista porta in Scozia, con più precisione ai Rangers di Glasgow. Si tratta del colombiano Alfredo Morelos, che grazie alle buone prestazioni sotto la guida di Steven Gerrard, è riuscito a entrare nel giro della nazionale colombiana.

Sul giocatore però c'è il vivo interesse dalla Cina.

Come riferisce 'Sky Sports Uk', il 23enne colombiano avrebbe rifiutato una super proposta dall'Hebei China Fortune. Il club cinese, in cui militano anche Mascherano e Lavezzi, avrebbe offerto all'attaccante 'cafetero' un contratto da 11 milioni di euro l'anno. La società asiatica aveva anche offerto oltre 16 milioni di euro ai Rangers per il giocatore. Una proposta gradita e accettata dal club scozzese, ma l'affare è al momento congelato proprio per il no dell'attaccante sudamericano