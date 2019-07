FIORENTINA CHIESA NAINGGOLAN BARONE / La speranza di arrivare a Nainggolan, la scelta di non cedere Federico Chiesa: la Fiorentina vive giorni caldi sul calciomercato sia in entrata che in uscita.

A parlare delle trattative è il braccio destro del presidente Rocco, Joeai microfoni di 'TGR RAI Toscana': "Siamo felici degli arrivi di Boateng e Lirola, costruiremo una bella squadra. Nainggolan è un giocatore fortissimo ma è dell'Inter". Inevitabile affrontare anche l'argomento Chiesa con la società viola che non vuole cederlo e la Juventus pronta all'assalto: "Basta parlare di lui: è della Fiorentina ed è contento".