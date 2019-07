JUVENTUS ASTON VILLA PERIN / Dopo il mancato trasferimento al Benfica, il futuro di Mattia Perin sembrava l'Inghilterra. In pole position per il portiere c'era l'Aston Villa: il club di Birmingham è pronto ad annunciare un nuovo portiere, ma non si tratta dell'attuale numero 22 della Juventus. L'estremo difensore laziale è infatti tra i partenti di casa Juve, ma l'arrivo di Heaton a Birmingham può complicare e non poco le cose.

Come infatti riferisce il 'Mirror', il neo-promosso club inglese sarebbe ad un passo dall'annunciare l'acquisto di Tom Heaton dal Burnely. Il portiere, nazionale inglese, arriverà per circa 10 milioni di euro e stamattina avrebbe sostenuto le visite mediche con i 'Villans'. Un affare importante e un segnale importante alla Juventus: difficile che Perin possa accasarsi agli inglesi dopo questo colpo in entrata. Possibile dunque che la società bianconera sia costretta a trovare una nuova sistemazione per l'ex portiere del Genoa.