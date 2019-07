ATALANTA VIDO / Nuova operazione in uscita in casa Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato la cessione in prestito di Luca Vido, che ritorna in Serie B: l'attaccante vestirà la maglia del Crotone.

Questo il comunicato ufficiale della società nerazzurra: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Crotone il calciatore Luca Vido a titolo temporaneo".