MILAN DUARTE CIFRE / Dopo Leao, il Milan accoglie anche Leo Duarte. Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, il difensore brasiliano classe 1996 è atterrato all'aeroporto di Malpensa ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera.

Al via nelle prossime ore l'iter delle consuete visite mediche che anticipano la firma sui contratti e l'ufficialità: arrivato alla clinica 'La Madonnina' subito dopo lo sbarco a Malpensa, il giocatore sosterrà una prima parte di visite oggi pomeriggio per poi terminarle nella giornata di domani. Solo successivamente si dirigerà a Casa Milan per la firma sul nuovo contratto. Il centrale arriva dal Flamengo a titolo definitivo per circa 11 milioni di euro.

Dall'inviato Giorgio Musso

