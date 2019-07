JUVENTUS SAMPDORIA MULE / Semaforo verde per il trasferimento alla Juventus di Erasmo Mulè. Il giovane difensore lascia la Sampdoria per accasarsi alla formazione Under 23 della 'Vecchia Signora', con l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore come raccolto da Calciomercato.it.

Il classe '99 firmerà un contratto fino alcon il sodalizio bianconero. I blucerchiati incasseranno una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Mulè, che ha già raggiunto Torino per le rituali visite mediche, si aggregherà nei prossimi giorni al gruppo del neo-allenatore Fabio. Acquistato nell'ultimo mercato di gennaio dalla Sampdoria, il baby centrale era rimasto in prestito alin Serie C anche nella seconda parte della scorsa stagione.