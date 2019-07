Calciomercato Inter, Nainggolan apre alla Fiorentina: i dettagli

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN FIORENTINA / Nainggolan-Fiorentina, c'è il sì del giocatore! Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il centrocampista dell'Inter avrebbe dato l'ok al trasferimento in maglia viola. Contatti in corso tra i due club, con la società del neo proprietario Commisso che può già contare su una doppia intesa per quanto riguarda la formula del prestito e l'ingaggio del giocatore.

Decisivo l'incontro avvenuto nella giornata di ieri tra Beltrami, agente dell'ex Roma, e il direttore sportivo del club viola Pradè. Tutte le parti in questione sono fiduciose sul raggiungimento di un accordo totale. Sono ore decisive, dunque, per il futuro di Nainggolan.