JUVENTUS PERIN DYBALA HIGUAIN CESSIONI / La cessione di Kean all'Everton ha sbloccato il fronte uscite in casa Juventus. L'attaccante classe 2000, infatti, è solo il prima della lista: da Perin a Dybala e Higuain, passando per Khedira e Matuidi, sono numerosi i giocatori bianconeri messi sul mercato o comunque in bilico. Sfumato il trasferimento al Benfica, il portiere ex Genoa resta in uscita e negli ultimi giorni è stato accostato all'Aston Villa, club neopromosso in Premier League.

Anche Khedira, Matuidi e soprattutto Dybala piacciono in Inghilterra : il centrocampista tedesco è finito nel mirino del, mentre del francese si è parlato in ottica, proprio come.

Sono ore decisive per il futuro dell'attaccante argentino, che non ha ancora deciso se accettare la destinazione 'Red Devils' e vuole prima incontrare Sarri e la dirigenza. Al momento in stand-by, invece, la trattativa Cancelo-Manchester City. Infine, resta da definire anche il futuro di Higuain, per cui si attende prima la definizione della situazione legata al futuro di Dybala. Sul 'Pipita' resta in pressing la Roma di Petrachi e Fonseca.