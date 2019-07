CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Cavani se salta Lukaku? L'attaccante uruguaiano costa molto e bisogna vedere se il Paris Saint-Germain, in cui è titolare, sia disposto a privarsene.

Ecco perché come alternativa al belga, vicino alla, bisogna tenere in forte considerazione pure Duvan

Per caratteristiche, il colombiano è quello che più somiglia al centravanti del Manchester United, il più congeniale quindi al calcio che ha in mente Antonio Conte. Il classe '91 è giunto all'apice della sua carriera, viene da una stagione super - 26 gol complessivi - e ha un ingaggio (1,5 milioni netti, ndr) decisamente sostenibile per le casse del club Suning. E' vero, fa da contraltare la richiesta dell'Atalanta, circa 55-60 milioni, tuttavia gli ottimi rapporti con la proprietà bergamasca potrebbero consentire a Marotta e Ausilio di accaparrarsi l'ex Napoli a condizioni economiche più basse, attraverso magari l'inserimento di una o più contropartite tecniche.